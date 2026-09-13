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Казахстан обсуждает с Ozon и Wildberries последствия атак на склады для местных продавцов

Министерство торговли и интеграции Казахстана продолжает обсуждать с маркетплейсами Ozon и Wildberries последствия украинских атак на склады этих компаний в России для продавцов из республики, передает РБК.

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