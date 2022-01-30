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Аналитик указал, что резкие заявления политиков будут снижать курс рубля

Аналитик указал, что резкие заявления политиков будут снижать курс рубля

Введение новых более сильных санкций в отношении России со стороны Запада и нарастание геополитической напряженности приведет к дальнейшему падению курса рубля, считает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман 30 января, сообщает «Российская газета».

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