Аналитик указал, что резкие заявления политиков будут снижать курс рубля

Введение новых более сильных санкций в отношении России со стороны Запада и нарастание геополитической напряженности приведет к дальнейшему падению курса рубля, считает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман 30 января, сообщает «Российская газета».
Введение новых более сильных санкций в отношении России со стороны Запада и нарастание геополитической напряженности приведет к дальнейшему падению курса рубля, считает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман 30 января, сообщает «Российская газета».
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