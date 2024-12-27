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Царьград

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Юрист рассказал, как правильно увольняться в новогодние праздники

Юрист рассказал, как правильно увольняться в новогодние праздники

Процедура увольнения во время новогодних каникул такая же, как и в любое другое время.Профессор Вадим Виноградов, доктор юридических наук и декан факультета права НИУ ВШЭ, объяснил, как правильно уволиться с работы в период новогодних праздников.

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