Новая стратегия России по использованию «Искандеров» вызывает опасение на западе и Украине

Россия реализует новую стратегию в отношении оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) “Искандер-М”, увеличив производство ракет, что, по информации американского журнала Military Watch Magazine (MWM), позволяет ей осуществлять массированное применение этого комплекса на Украине.
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