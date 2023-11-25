Новая стратегия России по использованию «Искандеров» вызывает опасение на западе и Украине

Россия реализует новую стратегию в отношении оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) “Искандер-М”, увеличив производство ракет, что, по информации американского журнала Military Watch Magazine (MWM), позволяет ей осуществлять массированное применение этого комплекса на Украине.