Александр Цыбульский проголосовал на выборах в Госдуму в областном Молодежном центре

Губернатор Архангельской области сделал свой выбор на участке №71 в областном Молодежном центре.Как сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своем канале в МАКС, он проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы с чувством человека, выполнившего свой гражданский долг.