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Марселино об 1:0 с «Реалом»: «Если не давать ему играть в атаку, то вы уже на полпути к победе»

Главный тренер «Атлетика» Марселино подвел итоги матча 1/4 финала Кубка Испании с «Реалом» (1:0). «Мы очень рады и горды проделанной работой.

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