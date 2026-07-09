«Турдом»: первый прямой рейс из Москвы в Тунис запланирован на 15 июля

Тунис снова становится популярным направлением для российских туристов, ищущих пляжный отдых. С середины июля начнут выполняться прямые перелеты в Монастир из двух крупных городов России — Москвы и Санкт-Петербурга.
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