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«Турдом»: первый прямой рейс из Москвы в Тунис запланирован на 15 июля

«Турдом»: первый прямой рейс из Москвы в Тунис запланирован на 15 июля

Тунис снова становится популярным направлением для российских туристов, ищущих пляжный отдых. С середины июля начнут выполняться прямые перелеты в Монастир из двух крупных городов России — Москвы и Санкт-Петербурга.

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