Свой, не чужой: Минсельхоз рассчитывает на рост сотрудничества со странами Африки

Министерство сельского хозяйства России считает перспективным развитие экспорта АПК в страны Африки как большого рынка сбыта отечественной продукции и возможности выстраивания двухсторонних отношений, сообщила советник главы ведомства Ольга Абрамова.
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