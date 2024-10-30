В Петербурге на реализацию проекта «Серебряный возраст» предусмотрено более двух миллиардов рублей

Объём средств на меры соцподдержки составит свыше 320 миллиардов рублей В следующем бюджетном цикле Петербург профинансирует проект «Серебряный возраст» и введенные в 2024 году меры поддержки семей с детьми, сообщил сегодня во время первого чтения бюджета Петербурга на 2025-2027 годы в Законодательном собрании губернатор города Александр Беглов.