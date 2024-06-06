По народному календарю 6 июня отмечается день Симеона Столпника. В этот день в народе почитают шиповник, который также называется свобориным деревом.
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По народному календарю 6 июня отмечается день Симеона Столпника. В этот день в народе почитают шиповник, который также называется свобориным деревом.