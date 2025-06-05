Третий — слишком: Европа хочет помешать нормализации отношений РФ и США

Европейцы хотят помешать нормализации российско-американских отношений, но эти попытки не эффективны, пока РФ и США сохраняют настрой на их продвижение, заявил «Известиям» вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии