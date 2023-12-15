Следком РФ предложил лишать гражданства за тяжкие и особо тяжкие преступления

Речь идет о поправках к закону “О гражданстве РФ”. Следственный комитет России выступил с предложением лишать приобретенного гражданства РФ в случае совершения умышленных тяжких или особо тяжких преступлений либо подготовку к ним, пишет «Лента.
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