WSJ: Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для заказа диетической колы

Президент США Дональд Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для заказа диетической колы. «Кнопка, которую Трамп, как известно, использовал для заказа диетической колы, была установлена и готова к работе», — пишет The Wall Street Journal.
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