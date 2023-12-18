«Уральские авиалинии» открыли продажи субсидированных билетов на 2024 год

Авиакомпания «Уральские авиалинии» начала продажу билетов по субсидированным тарифам на 2024 год. Из Екатеринбурга улететь можно будет в Благовещенск, Хабаровск, Калининград и другие города с 1 января по 31 декабря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии