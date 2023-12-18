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«Уральские авиалинии» открыли продажи субсидированных билетов на 2024 год

«Уральские авиалинии» открыли продажи субсидированных билетов на 2024 год

Авиакомпания «Уральские авиалинии» начала продажу билетов по субсидированным тарифам на 2024 год. Из Екатеринбурга улететь можно будет в Благовещенск, Хабаровск, Калининград и другие города с 1 января по 31 декабря.

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