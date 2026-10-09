Упавшие деревья и подъем уровня воды: мощный шторм обрушился на Калининград

vk.ru/Елена Дятлова В первой половине дня 9 октября Калининград оказался во власти погодной стихии, оперативные службы продолжают устранять последствия шторма.
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