Организатор убийства Старовойтовой получил срок за «заказ» трех человек на Кипре

Приморский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Михаила Глущенко к 18 годам колонии по делу об убийстве совладельца «Метрополя» Вячеслава Шевченко, его бизнес-партнера Юрия Зорина и переводчицы Валентины Третьяковой.
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