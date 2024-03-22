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Лапорта хочет, чтобы Хави остался в «Барсе»: «Я спрашивал, не передумает ли он. Посоветовал ему расслабиться» 

- Вы бы хотели, чтобы Хави остался? – Да, и он уже знает об этом. Я спрашивал у него, не передумает ли он, но я видел, как на его лице отражалось то колоссальное давление, что он испытывал.

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