Задушивший предпринимательницу проволокой инсценировал ее похищение ради 10 млн

Личный водитель, который задушил проволокой предпринимательницу в Санкт-Петербурге, инсценировал ее похищение, чтобы выманить у ее семьи 10 миллионов рублей в качестве выкупа, сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.