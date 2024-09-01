Задушивший предпринимательницу проволокой инсценировал ее похищение ради 10 млн

Личный водитель, который задушил проволокой предпринимательницу в Санкт-Петербурге, инсценировал ее похищение, чтобы выманить у ее семьи 10 миллионов рублей в качестве выкупа, сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.
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