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С чем связан повышенный интерес Турции к вступлению в БРИКС

С чем связан повышенный интерес Турции к вступлению в БРИКС

Здравствуйте, похоже, что Турция всерьёз решила вступить в БРИКС, о чём можно судить по недавним заявлениям турецких властей.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Турецкая скотина пердоган, этим шантажом, что то себе выуживает от дикого запада.
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7 час.
Natalija Osminina
НАТО скоро закроется.  Будет АУКУС, И туда Турцию не берут, даже если бы она туда рвалась. А закроется НАТО по простой причине- полной ненадобности. Американцы уже уходят из баз НАТО в Восточной Европе. Раз Путин собирается их бомбить-пусть, типа,  бомбит европейскую НАТу.  Из Европы США высасывают всю индустрию.  Так и некому будет платить за НАТО. Восточную Европу США отдадут России, а в западной Европе НАТО станет национальными силами обороны. Так что Эрдоган весь этот расклад прекрасно понимает.
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5 час.
Natalija Osminina
Когда Лондон вместе с Трампом делили Европу и Украину, Борис Джонсон обещал Эрдогану южные страны Европы- ту же Грецию с Кипром. Потом Эрдогана переманили к себе Путин с Раиси . Ту же южную Европу пообещали плюс сделать Турцию  газовым хабом. Тогда за предательство Запада Турция огребла землетрясение с гибелью 50 500 турок. И опять побежала  на Запад. Сейчас Турция окончательно определилась с выбором полюса- идет к России.
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5 час.

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