С чем связан повышенный интерес Турции к вступлению в БРИКС

Natalija Osminina

НАТО скоро закроется. Будет АУКУС, И туда Турцию не берут, даже если бы она туда рвалась. А закроется НАТО по простой причине- полной ненадобности. Американцы уже уходят из баз НАТО в Восточной Европе. Раз Путин собирается их бомбить-пусть, типа, бомбит европейскую НАТу. Из Европы США высасывают всю индустрию. Так и некому будет платить за НАТО. Восточную Европу США отдадут России, а в западной Европе НАТО станет национальными силами обороны. Так что Эрдоган весь этот расклад прекрасно понимает.