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Мода и Шоу-бизнес

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«Людей интересовал Паша в таком состоянии»: Птаха вспомнил, что Техника не воспринимали всерьез трезвым

«Людей интересовал Паша в таком состоянии»: Птаха вспомнил, что Техника не воспринимали всерьез трезвым

Рэпер Птаха заявил, что трезвый Паша Техник не был интересен публике. Об этом сообщает Life.ru. Скончавшийся 4 апреля рэпер Паша Техник употреблял запрещенные вещества потому, что не было людей, которые могли бы оградить его от пагубной привычки, заявил Птаха.

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