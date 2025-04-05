«Людей интересовал Паша в таком состоянии»: Птаха вспомнил, что Техника не воспринимали всерьез трезвым

Рэпер Птаха заявил, что трезвый Паша Техник не был интересен публике. Об этом сообщает Life.ru. Скончавшийся 4 апреля рэпер Паша Техник употреблял запрещенные вещества потому, что не было людей, которые могли бы оградить его от пагубной привычки, заявил Птаха.