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Вечерний Новосибирск

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Звонок супруге спас от смерти жителя Новосибирска

Звонок супруге спас от смерти жителя Новосибирска

Новосибирец 1960 года рождения позвонил своей супруге, находившейся в другом городе. Во время разговора мужчина пожаловался на резкое ухудшение самочувствия и невозможность встать с места.

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