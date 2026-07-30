Житель Мариуполя заказал убийство знакомого, которому не хотел отдавать долг в 10 млн. Мужик пожаловался друзьям на тяжёлую жизнь, и сообща они решили, что можно просто избавиться от кредитора.
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Житель Мариуполя заказал убийство знакомого, которому не хотел отдавать долг в 10 млн. Мужик пожаловался друзьям на тяжёлую жизнь, и сообща они решили, что можно просто избавиться от кредитора.
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