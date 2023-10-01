«Меня хоронят»: Кадыров прокомментировал слухи о своей болезни

Комментируя слухи о своей болезни, глава Чечни Рамзан Кадыров заверил, что он "абсолютно здоровый". По словам руководителя республики, публикацией подобных сообщений занимаются люди, которые "хотят уничтожить наше государство".
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