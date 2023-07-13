Медведь загнал на крышу автомобиля мужчину, попытавшегося покормить его

Это произошло на Камчатке, а кадры инцидента выложили в Сеть очевидцыНа Камчатке мужчина хотел покормить медведя, но животное пошло на человека в атаку и он спасся, запрыгнув на крышу стоявшего рядом автомобиля.
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