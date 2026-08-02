Тюменцы "в шоке": Потоп заливает жилые дома. Люди сами "круглосуточно откачивают воду"

Тюменцы "в шоке". Потоп уже заливает жилые дома. Люди сами "круглосуточно откачивают воду". О том, как наступает стихия, рассказала жительница города Юлия Морозова: "У некоторых три сантиметра воды в доме".
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