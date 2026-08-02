Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 569 подписчиков

Тюменцы "в шоке": Потоп заливает жилые дома. Люди сами "круглосуточно откачивают воду"

Тюменцы "в шоке": Потоп заливает жилые дома. Люди сами "круглосуточно откачивают воду"

Тюменцы "в шоке". Потоп уже заливает жилые дома. Люди сами "круглосуточно откачивают воду". О том, как наступает стихия, рассказала жительница города Юлия Морозова: "У некоторых три сантиметра воды в доме".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии