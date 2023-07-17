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Иско об уходе из «Севильи»: «Я назвал Мончи самым большим лжецом в футболе, и он схватил меня за шею. Нас пришлось разнимать. После этого остаться я не мог»

– Что произошло после увольнения Лопетеги? – Хулена увольняют, приходит Сампаоли, и все нормально. Но по мере приближения зимнего трансферного окна я начинаю замечать странные вещи.

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