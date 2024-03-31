Нейрофизиолог Каплан: обычный человек может быть персонажем кино для постлюдей

Обычные люди могут быть персонажами 3D-кино для представителей высшей постчеловеческой цивилизации. Можно представить, что их специально наделили возможностью самоосмысления, но физически человек не существует, – рассказал "Газете.
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