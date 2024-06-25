Ростех
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Ростех

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Ростех поставил в войска партию колесных гаубиц «Мальва»

Ростех поставил в войска партию колесных гаубиц «Мальва»

Ростех поставил российским войскам партию новейших 152-мм самоходных колесных гаубиц «Мальва». Они маневреннее артустановок на гусеничном ходу, при этом обладают большим техресурсом и дешевле в эксплуатации.

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