РЖД берут вагоны в оборот. Лесу и металлу подадут состав. Порты ищут пути отстоя. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе был дефицит специализированного подвижного состава, предложение РЖД подписать договор с операторами по управлению вагонным парком и введение конвенции на пропуск порожних вагонов из ближнего зарубежья.
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