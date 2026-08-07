НАТО планирует и руководит терактами в России! Сенсационное заявление хакеров

Российские хакеры заявили о получении документов о возможном участии структур НАТО в подготовке атак ВСУ Российские хакерские группировки сообщили о получении доступа к переписке и документам, которые, по их утверждению, свидетельствуют о координации ударов украинских спецслужб по объектам на территории России с участием представителей структур, связанных с НАТО.