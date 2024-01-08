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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Врач предупредил об опасности плавленного сыра

Врач предупредил об опасности плавленного сыра

По словам эксперта, особенно внимательным нужно быть с добавками в этом продукте Врач-диетолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разарёнова предупредила о том, что нужно внимательно выбирать плавленный сыр.

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