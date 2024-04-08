США потребуются годы, чтобы разработать аналог нашего «Циркона»

Соединенные Штаты пытаются догнать Россию в области гиперзвукового ракетного оружия морского базирования, но если российские ракеты «Циркон» уже приняты на вооружение, то американским разработчикам для этого понадобятся ещё годы, рассказал РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.