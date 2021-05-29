Дончич набрал 300 очков в первых девяти матчах плей-офф, повторив достижение Джордана и Абдул-Джаббара

Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич набрал в сумме 300 очков в первых своих девяти матчах плей-офф. Словенец повторил достижение легендарных Майкла Джордана и Карима Абдул-Джаббара, которые до сих пор являлись единственными игроками НБА, покорившими отметку в 300 очков в девяти матчах на старте карьеры в плей-офф.