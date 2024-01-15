МИД Китая высоко оценил позицию России в отношении выборов на Тайване

Китайские власти высоко оценили позицию России в отношении выборов на Тайване, которую изложила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Мао Нин.
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