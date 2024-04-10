Как приготовить перловку без заморочек, чтобы домашние попросили добавки

Большинство людей терпеть не может перловку. Вообще в последние годы эта крупа полностью утратила свою популярность, хотя во времена Советского Союза она использовалась в приготовлении пищи практически всеми.
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