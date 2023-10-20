Следствие попросило суд продлить домашний арест Блиновской

Следственные органы обратились в Замоскворецкий суд Москвы с ходатайством, в котором просят продлить домашний арест блогеру Елене Блиновской по делу об уклонении налогов и отмывании денег, об этом 20 октября сообщили в судебной инстанции.
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