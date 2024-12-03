Путин пошутил о пересчете голосов на выборах в Румынии: «Кандидат не понравился»

Президент России Владимир Путин пошутил про пересчет голосов на выборах в Румынии.Во время встречи с участниками Международного конгресса молодых ученых русский лидер сказал, что «кандидат не понравился, решили пересчитать голоса».
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