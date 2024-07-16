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Пермь и китайский город Цзуньи подписали договор о партнерстве

Пермь и китайский город Цзуньи подписали договор о партнерстве

Это уже четвертый китайский город, с которым Пермь строит партнерские отношения.Глава Перми Эдуард Соснин подписал протокол о намерениях совместной деятельности с китайским городом Цзуньи в сфере культуры, молодежной политики, образования, спорта и экономики.

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