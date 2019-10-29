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«Возможно, придется стрелять» - эксперт о том, что сделает Зеленский с националистами в Золотом

«Возможно, придется стрелять» - эксперт о том, что сделает Зеленский с националистами в Золотом

Хотя в районе Золотого и начался отвод войск, пока все еще неизвестно, как именно оттуда будут выводить представителей националистического батальона «Азов», против участников которого в РФ возбуждены уголовные дела.

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