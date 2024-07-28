Росгвардейцы в Барнауле нашли пропавшего пятилетнего мальчика

Ребенок гулял с бабушкой, а когда та отвлеклась на пару минут — исчез Росгвардейцы отдела вневедомственной охраны в Барнауле оперативно отыскали и вернули родителям пятилетнего мальчика, который потерялся на прогулке в парке.