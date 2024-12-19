Спасибо, не надо: Россия оформила возврат

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Комментарии
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Tatyana Fedotova
И не говорите
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9 час.
TF
Tatyana Fedotova
Это капиталисты российские суки не хотят своим нормальные зарплаты платить, думают подешевле мигрантов закупят и хорош. На деле и мигранты не хотят работать за копейки, а быстренько устраиваются не где они нужны, а где они хотят. Они же на полном серьёзе считают: всё законно, я же денег дал. Пока берут сволочи, ничего хорошего в стране воров и мошенников, которых среди тех, кто защитить своих должен, а он наоборот, своим вредит, ничего хорошего не жди. Не мигранты виноваты, а те, кто позволяет им так себя вести.
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9 час.
Стэйси
А мигранты белые и пушистые !? Так получается. Их менталитет никто и никогда не изменит, как и ненависть к русским &quot;окуппантам&quot;
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9 час.

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