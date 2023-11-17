В Астрахани пройдет комиссия по вопросу о признании аварийным обрушившегося дома

Глава администрации Ленинского района Астрахани Евгений Круглов сообщил в разговоре с «Известиями», что 17 ноября в течение дня межведомственная комиссия (МВК) должна принять решение о статусе обрушившегося в городе дома.
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