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Орловская власть ищет подрядчика на реализацию проекта «Тропой рубиновой лани»

Орловская власть ищет подрядчика на реализацию проекта «Тропой рубиновой лани»

Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности разместил тендер по поиску подрядчика на благоустройству общественной территории «Тропой рубиновой лани» («Площадь Ленина) в пгт Шаблыкино.

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