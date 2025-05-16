Орловская власть ищет подрядчика на реализацию проекта «Тропой рубиновой лани»

Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности разместил тендер по поиску подрядчика на благоустройству общественной территории «Тропой рубиновой лани» («Площадь Ленина) в пгт Шаблыкино.
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