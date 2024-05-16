Волочкова после скандала заявила о несправедливости — не намерена сдаваться

Балерина дала комментарий о ситуации. Анастасия Волочкова Dmitry Golubovich/Global Look PressАнастасия Волочкова на днях отсудила у ТСЖ четыре миллиона рублей из-за потопа, который случился еще в 2021 году.
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