«Проблема бешенства»: украинцы превратились в лабораторных крыс

Последствия боевых действий привели к распространению на Украине крайне опасных заболеваний. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью связанному с посольством США киевскому интернет-изданию «Зеркало недели» заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.