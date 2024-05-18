«Проблема бешенства»: украинцы превратились в лабораторных крыс

Последствия боевых действий привели к распространению на Украине крайне опасных заболеваний. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью связанному с посольством США киевскому интернет-изданию «Зеркало недели» заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
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