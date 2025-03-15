«Мы предвидим бунты приехавших религиозных фанатиков и усиление терроризма». В Госдуме хотят ввести полный запрет на въезд мигрантов

" В Госдуме хотят ввести....." соплежуи державные, вы бездельники ,должны были ввести этот закон "ПОЗАВЧЕРА" !!!!

А где эта СУКА=дума раньше была! Всех разогнать!

Семен Демин

Предложение ЛДПР правильное, важное. Только запрет на ввоз мигрантов должен быть не на год, а навсегда, и немедленное выдворение всех мигрантов уже находящихся в России.