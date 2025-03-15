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«Мы предвидим бунты приехавших религиозных фанатиков и усиление терроризма». В Госдуме хотят ввести полный запрет на въезд мигрантов

«Мы предвидим бунты приехавших религиозных фанатиков и усиление терроризма». В Госдуме хотят ввести полный запрет на въезд мигрантов

Глава ЛДПР, депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил ввести полный запрет на въезд мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости.

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Комментарии
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Boris Borisov
&quot; В Госдуме хотят ввести.....&quot; соплежуи державные, вы бездельники ,должны были ввести этот закон &quot;ПОЗАВЧЕРА&quot; !!!!
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9 час.
Лора Лора
А где эта СУКА=дума раньше была! Всех разогнать!
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9 час.
Семен Демин
Предложение ЛДПР правильное, важное. Только запрет на ввоз мигрантов должен быть не на год, а навсегда, и немедленное выдворение всех мигрантов уже находящихся в России.
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5 час.
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