Путин заявил, что Россия смогла дать ответ на сложнейшие вызовы

Россия смогла дать ответ на сложнейшие вызовы и может по праву гордиться тем, что уже сделано, заявил президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам, которое уже показали на Камчатке и Чукотке.
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