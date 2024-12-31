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  • Eduard
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Путин заявил, что Россия смогла дать ответ на сложнейшие вызовы

Россия смогла дать ответ на сложнейшие вызовы и может по праву гордиться тем, что уже сделано, заявил президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам, которое уже показали на Камчатке и Чукотке.

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