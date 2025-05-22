Большое мероприятие для педагогов.

20 мая в ГУО ´Специальный детский сад 9г. Бобруйска´ состоялся областной семинар для воспитателей специальных групп, групп интегрированного обучения и воспитания учреждений дошкольного образования по теме ´Специфика работы с законными представителями воспитанников с особенностями психофизического развития в пространстве специального и инклюзивного .