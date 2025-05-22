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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Большое мероприятие для педагогов.

Большое мероприятие для педагогов.

20 мая в ГУО ´Специальный детский сад 9г. Бобруйска´ состоялся областной семинар для воспитателей специальных групп, групп интегрированного обучения и воспитания учреждений дошкольного образования по теме ´Специфика работы с законными представителями воспитанников с особенностями психофизического развития в пространстве специального и инклюзивного  .

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