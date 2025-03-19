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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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PTPA обвинила туры в использовании антидопинговой программы для подавления недовольства

PTPA обвинила туры в использовании антидопинговой программы для подавления недовольства

Профсоюз игроков на примере Тары Мур заявил о том, что антидопинговую программу используют как инструмент для подавления недовольства.

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