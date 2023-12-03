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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ям Мадар частично потерял зрение после того, как в него попал предмет, брошенный болельщиком

Атакующий защитник «Фенербахче» Ям Мадар, пострадавший из-за брошенного болельщиком предмета во время матча с «Бешикташем», после игры пожаловался на частичную потерю зрению.

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